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Резец расточной, прямой Kirschen 1588020 (20 мм; HSS)
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Плоские стамески
    Резец расточной, прямой Kirschen 1588020 (20 мм; HSS)
    Арт. jet_1154
    Резец расточной, прямой Kirschen 1588020 (20 мм; HSS)

      Резец расточной, прямой Kirschen 1588020 (20 мм; HSS)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1154

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резец расточной, прямой Kirschen 1588020 - применяется для обработки древесины на токарных станках. Используется для точения углублений и внутренних поверхностей. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.