Резец расточной, прямой Kirschen 1588020 (20 мм; HSS)

Резец расточной, прямой Kirschen 1588020 - применяется для обработки древесины на токарных станках. Используется для точения углублений и внутренних поверхностей. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.

