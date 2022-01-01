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Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм
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Плоские стамески
    Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм
    Арт. jet_1121
    Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм
    Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм
      Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм
      Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм

      Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1121

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударная стамеска Kirschen 1002028, 28 мм - применяется для вырезания пазов, фасок в различных деталях и заготовках. Изделие имеет прочную стальную рабочую часть с острозаточенными режущими кромками. Оснащена восьмигранной рукояткой из граба и ударной головкой. 

        Преимущества

        • Небольшой и легкий инструмент
        • Применяется для работы с деревянными заготовками
        • Простая и прочная конструкция
        • Инструмент обеспечивает профессиональный результат
        • Данный инструмент куется вручную