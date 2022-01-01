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Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм
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Плоские стамески
    Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм
    Арт. jet_1109
    Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм

      Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1109

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм - легкий и прочный инструмент, с помощью которого можно создавать резные украшения из дерева. Данное изделие отличается высоким качеством, так как режущая часть создается вручную из прочной инструментальной стали. Благодаря отполированной поверхности, достигается чистый и ровный рез. Инструмент обеспечивает профессиональный результат.

        Преимущества

        • Лезвие с боковыми фасками изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза
        • Рукоятка стамески имеет удобную форму. Она выполнена из граба, отличается высокой прочностью и долговечностью