Преимущества

Лезвие с боковыми фасками изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза

Рукоятка стамески имеет удобную форму. Она выполнена из граба, отличается высокой прочностью и долговечностью

Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм - легкий и прочный инструмент, с помощью которого можно создавать резные украшения из дерева. Данное изделие отличается высоким качеством, так как режущая часть создается вручную из прочной инструментальной стали. Благодаря отполированной поверхности, достигается чистый и ровный рез. Инструмент обеспечивает профессиональный результат.