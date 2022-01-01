Ударная стамеска Kirschen 1002022, 22 мм - применяется для вырезания пазов, фасок в различных деталях и заготовках. Изделие имеет прочную стальную рабочую часть с острозаточенными режущими кромками. Оснащена восьмигранной рукояткой из граба и ударной головкой.



Преимущества