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Ударная стамеска Kirschen 1002010, 10 мм
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Плоские стамески
    Ударная стамеска Kirschen 1002010, 10 мм
    Арт. jet_1115
    Ударная стамеска Kirschen 1002010, 10 мм

      Ударная стамеска Kirschen 1002010, 10 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1115

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ударная стамеска Kirschen 1002010, 10 мм - применяется для вырезания пазов, фасок в различных деталях и заготовках. Изделие имеет прочную стальную рабочую часть с острозаточенными режущими кромками. Оснащена восьмигранной рукояткой из граба и ударной головкой. 

        Преимущества

        • Небольшой и легкий инструмент
        • Применяется для работы с деревянными заготовками
        • Простая и прочная конструкция
        • Инструмент обеспечивает профессиональный результат
        • Данный инструмент куется вручную