Ударная стамеска Kirschen 1002003, 3 мм - применяется для вырезания пазов, фасок в различных деталях и заготовках. Изделие имеет прочную стальную рабочую часть с острозаточенными режущими кромками. Оснащена стальным лезвием и восьмигранной рукояткой из граба, а так же ударной головкой.

Преимущества