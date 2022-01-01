Резец расточной округлый Kirschen 1589020 (20 мм; HSS)
Арт. jet_1155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
- Резец расточной округлый Kirschen 1589020 - применяется для обработки древесины на токарных станках. Используется для точения углублений и внутренних поверхностей. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.