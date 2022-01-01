Стамеска короткая Kirschen 1001024, 24 мм
Арт. jet_1107
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Профиль
|плоский
- Стамеска короткая Kirschen 1001024, 24 мм - столярный инструмент, который применяется при обработке заготовок из различных пород древесины. Данное изделие выполнено из высококачественной инструментальной стали, обладающей высокой прочностью, что значительно продлевает его рабочий ресурс.
Преимущества
- Лезвие с боковыми фасками изготовлено из инструментальной стали, обладает высокими режущими качествами. Рабочая поверхность отполирована, что обеспечивает чистоту и ровность реза
- Рукоятка стамески имеет удобную форму. Она выполнена из граба, отличается высокой прочностью и долговечностью