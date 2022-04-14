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Шлифовальная щетка Dremel SC473 2.615.S47.3JA (25 мм, P220)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Шлифовальная щетка Dremel SC473 2.615.S47.3JA (25 мм, P220)
    Арт. X1319051763
    5.0
    2
    Шлифовальная щетка Dremel SC473 2.615.S47.3JA (25 мм, P220)

      Шлифовальная щетка Dremel SC473 2.615.S47.3JA (25 мм, P220)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051763
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Родина бренда
      		США
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивная щетка 2.615.S47.3JA Dremel 473S меет очень гибкую щетину, позволяющую снимать слой материала с поверхности, не повреждая основной слой.  Может использоваться для удаления заусенцев, чистки, окончательной отделки, полировки тонких небольших деталей и труднодоступных мест. 

        Преимущества

        • Тонкое шлифование - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл
        • Зачистка щеткой - окисленный металл / металл тонкий, жесть / металл толстый