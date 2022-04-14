Шлифовальная щетка Dremel SC473 2.615.S47.3JA (25 мм, P220)

Преимущества

Тонкое шлифование - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл

Зачистка щеткой - окисленный металл / металл тонкий, жесть / металл толстый

Абразивная щетка 2.615.S47.3JA Dremel 473S меет очень гибкую щетину, позволяющую снимать слой материала с поверхности, не повреждая основной слой. Может использоваться для удаления заусенцев, чистки, окончательной отделки, полировки тонких небольших деталей и труднодоступных мест.