Шлифовальная щетка Dremel SC473 2.615.S47.3JA (25 мм, P220)
- Абразивная щетка 2.615.S47.3JA Dremel 473S меет очень гибкую щетину, позволяющую снимать слой материала с поверхности, не повреждая основной слой. Может использоваться для удаления заусенцев, чистки, окончательной отделки, полировки тонких небольших деталей и труднодоступных мест.
Преимущества
- Тонкое шлифование - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл
- Зачистка щеткой - окисленный металл / металл тонкий, жесть / металл толстый