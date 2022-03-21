Шланг воздушный спиральный Gav SRB 5-8
Арт. 801108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Форма
|спиральный
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Тип соединения
|байонет
- Шланг воздушный SRB 5-8 GAV 6683 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Байонетное соединение обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении.