Воздушный спиральный шланг Gav SRB 15-6

Шланг воздушный SRB 15-6 GAV SRB 6686 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Байонетное соединение обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении. Шланг способен работать при высоких и низких температурах и выдерживать максимальное давление до 17 бар.