Шлифовальная машина Makita BO 5021
Арт. Х11113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|260
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5021 используется для шлифовки поверхностей из различного материала. Пылезащищенные подшипники и индивидуальная камера турбины пылеотсоса позволяют защитить внутренние органы от пыли, тем самым продлевая срок службы инструмента. Регулировка числа оборотов разделена на 5 позиций, можно выбрать нужную в зависимости от обрабатываемой поверхности. В качестве рабочего материала используются шлифовальные листы на "липучке" для удобной замены. Кнопка включателя фиксируется для продолжительной работы
Преимущества
- Комбинация колебательного и вращательного движений при шлифовании позволяет достичь великолепных результатов
- Шлифование без царапин при большой толщине снимаемого слоя
- Переменное число оборотов для безупречного шлифования и полирования
- Пылезащищенные шарикоподшипники
- Простая, быстрая замена шлифовальной бумаги