Шлифовальная машина Makita BO 5021

Преимущества

Комбинация колебательного и вращательного движений при шлифовании позволяет достичь великолепных результатов

Шлифование без царапин при большой толщине снимаемого слоя

Переменное число оборотов для безупречного шлифования и полирования

Пылезащищенные шарикоподшипники

Простая, быстрая замена шлифовальной бумаги

Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5021 используется для шлифовки поверхностей из различного материала. Пылезащищенные подшипники и индивидуальная камера турбины пылеотсоса позволяют защитить внутренние органы от пыли, тем самым продлевая срок службы инструмента. Регулировка числа оборотов разделена на 5 позиций, можно выбрать нужную в зависимости от обрабатываемой поверхности. В качестве рабочего материала используются шлифовальные листы на "липучке" для удобной замены. Кнопка включателя фиксируется для продолжительной работы