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Шлифовальная машина Makita BO 5021
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифовальная машина Makita BO 5021
    Арт. Х11113
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Makita BO 5021

      Шлифовальная машина Makita BO 5021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11113
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		260
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5021 используется для шлифовки поверхностей из различного материала.  Пылезащищенные подшипники и индивидуальная камера турбины пылеотсоса позволяют защитить внутренние органы от пыли, тем самым продлевая срок службы инструмента. Регулировка числа оборотов разделена на 5 позиций, можно выбрать нужную в зависимости от обрабатываемой поверхности. В качестве рабочего материала используются шлифовальные листы на "липучке" для удобной замены. Кнопка включателя фиксируется для продолжительной работы

        Преимущества

        • Комбинация колебательного и вращательного движений при шлифовании позволяет достичь великолепных результатов
        • Шлифование без царапин при большой толщине снимаемого слоя
        • Переменное число оборотов для безупречного шлифования и полирования
        • Пылезащищенные шарикоподшипники
        • Простая, быстрая замена шлифовальной бумаги