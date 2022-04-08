Шлифовальная машина по бетону Metabo RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710

Преимущества

Крепкий хват. Конструкция модели включает дополнительную рукоять для крепкого хвата в процессе эксплуатации. Регулировка рукояти не требует применения инструментов

Работа близко к краю. Данный инструмент оснащен упором для удобной обработки края поверхности

Плавно регулируемая глубина фрезерования от 0 до 6 мм

Прочная и износостойкая конструкция благодаря алюминиевому фланцу, герметизированному фланцевому подшипнику и специальной направляющей для пыли

Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы

Управляемая электроника для плавного пуска

Прочный защитный кожух для работы с минимальным пылеобразованием

Фрезы большого диаметра способствуют быстрому продвижению работ

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя шлифовальной машины RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710

Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания

Для выбора оборотов соответствующих свойствам материалов и оставляющих их практически неизменным при нагрузках предусмотрена полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VC)

Максимальный крутящий момент и максимальное снятие обеспечено высокоэффективным трехступенчатым редуктором

Шлифовальная машина RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710 предназначена для снятия остатков клея, штукатурки и старой краски со стен, пола и потолка. Двигатель инструмента защищен от перегрева, что гарантирует безопасность и надежность в эксплуатации. Глубина фрезерования может удобно настраиваться без использования каких-либо инструментов. Предохранительная автоматическая муфта S-automatic позволяет механически отсоединить привод в случае блокировки шлифовальной машины, что обеспечивает безопасность в работе.