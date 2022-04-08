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Шлифовальная машина по бетону Metabo RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710
5.0
2
Найти аналог
Полировальные машины
    Шлифовальная машина по бетону Metabo RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710
    Арт. Х1519337
    5.0
    2
    Шлифовальная машина по бетону Metabo RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710

      Шлифовальная машина по бетону Metabo RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1519337
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Мощность, Вт
      		1450
      Диаметр оснастки, мм
      		115
      Макс. число оборотов, об/мин
      		2800
      Плавный пуск
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальная машина RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710 предназначена для снятия остатков клея, штукатурки и старой краски со стен, пола и потолка. Двигатель инструмента защищен от перегрева, что гарантирует безопасность и надежность в эксплуатации. Глубина фрезерования может удобно настраиваться без использования каких-либо инструментов. Предохранительная автоматическая муфта S-automatic позволяет механически отсоединить привод в случае блокировки шлифовальной машины, что обеспечивает безопасность в работе.

        Преимущества

        • Крепкий хват. Конструкция модели включает дополнительную рукоять для крепкого хвата в процессе эксплуатации. Регулировка рукояти не требует применения инструментов
        • Работа близко к краю. Данный инструмент оснащен упором для удобной обработки края поверхности
        • Плавно регулируемая глубина фрезерования от 0 до 6 мм
        • Прочная и износостойкая конструкция благодаря алюминиевому фланцу, герметизированному фланцевому подшипнику и специальной направляющей для пыли
        • Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
        • Управляемая электроника для плавного пуска
        • Прочный защитный кожух для работы с минимальным пылеобразованием
        • Фрезы большого диаметра способствуют быстрому продвижению работ
        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя шлифовальной машины RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710
        • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
        • Для выбора оборотов соответствующих свойствам материалов и оставляющих их практически неизменным при нагрузках предусмотрена полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VC)
        • Максимальный крутящий момент и максимальное снятие обеспечено высокоэффективным трехступенчатым редуктором