Шлифовальная машина по бетону Metabo RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710
Арт. Х1519337
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1450
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Диаметр оснастки, мм
|115
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Макс. число оборотов, об/мин
|2800
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Плавный пуск
|Да
- Шлифовальная машина RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710 предназначена для снятия остатков клея, штукатурки и старой краски со стен, пола и потолка. Двигатель инструмента защищен от перегрева, что гарантирует безопасность и надежность в эксплуатации. Глубина фрезерования может удобно настраиваться без использования каких-либо инструментов. Предохранительная автоматическая муфта S-automatic позволяет механически отсоединить привод в случае блокировки шлифовальной машины, что обеспечивает безопасность в работе.
Преимущества
- Крепкий хват. Конструкция модели включает дополнительную рукоять для крепкого хвата в процессе эксплуатации. Регулировка рукояти не требует применения инструментов
- Работа близко к краю. Данный инструмент оснащен упором для удобной обработки края поверхности
- Плавно регулируемая глубина фрезерования от 0 до 6 мм
- Прочная и износостойкая конструкция благодаря алюминиевому фланцу, герметизированному фланцевому подшипнику и специальной направляющей для пыли
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Управляемая электроника для плавного пуска
- Прочный защитный кожух для работы с минимальным пылеобразованием
- Фрезы большого диаметра способствуют быстрому продвижению работ
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя шлифовальной машины RF 14-115 + чашка острая Metabo 603823710
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Для выбора оборотов соответствующих свойствам материалов и оставляющих их практически неизменным при нагрузках предусмотрена полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VC)
- Максимальный крутящий момент и максимальное снятие обеспечено высокоэффективным трехступенчатым редуктором