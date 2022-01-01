Шнек ADA Frozen Ground Drill 150 800мм для мерзлого и каменистого грунта A00277
Арт. X190399119
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|800
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Диаметр, мм
|150
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Предназначение
|для почвы
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Съемные ножи
|Нет
- Шнек Frozen Ground Drill 150 ADA А00277 является сменным элементом для мотобуров ADA. Применяется для бурения мерзлого грунта. Такой шнек с двумя заходами обуславливает эффективное проникновение в грунт и облегчает выброс земли. Наконечник и режущие элементы изготовлены из специальной стали. Применяют, например, при изготовлении скважин для установки столбов. При необходимости оснастку легко заменить. Диаметр крепления шнека — 20 мм.
Преимущества
- Диаметр - 20 мм
- Для мерзлого грунта