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Шнек ADA Frozen Ground Drill 150 800мм для мерзлого и каменистого грунта A00277
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Шнеки
    Шнек ADA Frozen Ground Drill 150 800мм для мерзлого и каменистого грунта A00277
    Арт. X190399119
    Шнек ADA Frozen Ground Drill 150 800мм для мерзлого и каменистого грунта A00277

      Шнек ADA Frozen Ground Drill 150 800мм для мерзлого и каменистого грунта A00277

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190399119

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		150
      Предназначение
      		для почвы
      Съемные ножи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Шнек Frozen Ground Drill 150 ADA А00277 является сменным элементом для мотобуров ADA. Применяется для бурения мерзлого грунта. Такой шнек с двумя заходами обуславливает эффективное проникновение в грунт и облегчает выброс земли. Наконечник и режущие элементы изготовлены из специальной стали. Применяют, например, при изготовлении скважин для установки столбов. При необходимости оснастку легко заменить. Диаметр крепления шнека — 20 мм.

        Преимущества

        • Диаметр - 20 мм
        • Для мерзлого грунта