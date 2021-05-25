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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
4.5
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
    Арт. О00000027682
    4.5
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027682
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Модель имеет в своём составе бесщёточный двигатель и двухскоростной редуктор, оснащена функциями удара, быстрой остановки двигателя и фиксацией шпинделя.

        Преимущества

        • LI-ION 20 В система- позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        • Бесщеточный двигатель - обладает высоким КПД и крутящим моментом, низким энергопотреблением, а также повышенной надежностью и сроком службы
        • Ударный режим - позволяет сверлить отверстия в кирпиче и бетоне
        • Светодиодная подсветка - обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой - смена бит и сверл производится за считанные секунды, а специальная конструкция позволяет сильнее фиксировать рабочий инструмент
        • Динамический тормоз - позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона
        • Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
        • Регулятор крутящего момента - режим сверления и 19 ступеней крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента
        • Блокировка шпинделя - позволяет сменить рабочий инструмент одной рукой и завершить работу после полной разрядки аккумулятора
        • Реверс - служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
        • Эргономика - прорезиненные рукоятки гарантируют повышенный комфорт и уменьшают утомляемость при продолжительной работе, а металлическая клипса позволяет крепить инструмент на поясе
        • Клипса

        Продается без аккумуляторов и зарядного устройства!