Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ

Преимущества

LI-ION 20 В система- позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени

Бесщеточный двигатель - обладает высоким КПД и крутящим моментом, низким энергопотреблением, а также повышенной надежностью и сроком службы

Ударный режим - позволяет сверлить отверстия в кирпиче и бетоне

Светодиодная подсветка - обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны

Быстрозажимной патрон с блокировкой - смена бит и сверл производится за считанные секунды, а специальная конструкция позволяет сильнее фиксировать рабочий инструмент

Динамический тормоз - позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона

Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда

Регулятор крутящего момента - режим сверления и 19 ступеней крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента

Блокировка шпинделя - позволяет сменить рабочий инструмент одной рукой и завершить работу после полной разрядки аккумулятора

Реверс - служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа

Эргономика - прорезиненные рукоятки гарантируют повышенный комфорт и уменьшают утомляемость при продолжительной работе, а металлическая клипса позволяет крепить инструмент на поясе

Клипса

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Модель имеет в своём составе бесщёточный двигатель и двухскоростной редуктор, оснащена функциями удара, быстрой остановки двигателя и фиксацией шпинделя.

Продается без аккумуляторов и зарядного устройства!