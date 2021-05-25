Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ
Арт. О00000027682
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Модель имеет в своём составе бесщёточный двигатель и двухскоростной редуктор, оснащена функциями удара, быстрой остановки двигателя и фиксацией шпинделя.
Преимущества
- LI-ION 20 В система- позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
- Бесщеточный двигатель - обладает высоким КПД и крутящим моментом, низким энергопотреблением, а также повышенной надежностью и сроком службы
- Ударный режим - позволяет сверлить отверстия в кирпиче и бетоне
- Светодиодная подсветка - обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон с блокировкой - смена бит и сверл производится за считанные секунды, а специальная конструкция позволяет сильнее фиксировать рабочий инструмент
- Динамический тормоз - позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона
- Индикатор уровня заряда - позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
- Регулятор крутящего момента - режим сверления и 19 ступеней крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента
- Блокировка шпинделя - позволяет сменить рабочий инструмент одной рукой и завершить работу после полной разрядки аккумулятора
- Реверс - служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
- Эргономика - прорезиненные рукоятки гарантируют повышенный комфорт и уменьшают утомляемость при продолжительной работе, а металлическая клипса позволяет крепить инструмент на поясе
- Клипса
Продается без аккумуляторов и зарядного устройства!