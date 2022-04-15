Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)
Арт. X1317121009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|насадка для сварки прутком
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Диаметр прутка, мм
|5
- Сварочное сопло для технического фена BOSCH 1.609.201.798 представляет собой сопло с боковым каналом для подачи пластиковой сварочной проволоки диаметром до 5 мм
Преимущества
- Должно использоваться в комбинации с понижающим соплом диаметром 9 мм
- Подходит только для технических фенов Bosch с электронной регулировкой GHG 600 CE, GHG 630 DCE, GHG 660 LCD Professional, PHG 630 DCE