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Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)
5.0
1
4 790 ₽
Для строительных фенов
    Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)
    Арт. X1317121009
    5.0
    1
    Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)
    Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)
      Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)
      Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)

      Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)

      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317121009
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для сварки прутком
      Диаметр прутка, мм
      		5
      Все характеристики
      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочное сопло для технического фена BOSCH 1.609.201.798 представляет собой сопло с боковым каналом для подачи пластиковой сварочной проволоки диаметром до 5 мм

        Преимущества

        • Должно использоваться в комбинации с понижающим соплом диаметром 9 мм
        • Подходит только для технических фенов Bosch с электронной регулировкой GHG 600 CE, GHG 630 DCE, GHG 660 LCD Professional, PHG 630 DCE