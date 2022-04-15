Сварочный наконечник Bosch 1.609.201.798 (9 мм)

Преимущества

Должно использоваться в комбинации с понижающим соплом диаметром 9 мм

Подходит только для технических фенов Bosch с электронной регулировкой GHG 600 CE, GHG 630 DCE, GHG 660 LCD Professional, PHG 630 DCE

Сварочное сопло для технического фена BOSCH 1.609.201.798 представляет собой сопло с боковым каналом для подачи пластиковой сварочной проволоки диаметром до 5 мм