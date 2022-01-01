Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 40x6,7 мм, 4 м

Преимущества

Производятся методом непрерывной шнековой экструзии с армированием среднего слоя алюминиевой фольгой

Высокая прочность

Трубы напорные кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R армированные алюминиевой фольгой ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с максимальной температурой 90°С, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.