Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 40x6,7 мм, 4 м
Арт. X169129129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Польша
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|6.7
- Трубы напорные кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R армированные алюминиевой фольгой ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с максимальной температурой 90°С, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.
Преимущества
- Производятся методом непрерывной шнековой экструзии с армированием среднего слоя алюминиевой фольгой
- Высокая прочность