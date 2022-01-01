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Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 40x6,7 мм, 4 м
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Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 40x6,7 мм, 4 м
    Арт. X169129129
    Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 40x6,7 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая армированная Valfex Aluminium SDR 6 PN25 40x6,7 мм, 4 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169129129

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Польша
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		6.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трубы напорные кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R армированные алюминиевой фольгой ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с максимальной температурой 90°С, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. 

        Преимущества

        • Производятся методом непрерывной шнековой экструзии с армированием среднего слоя алюминиевой фольгой
        • Высокая прочность