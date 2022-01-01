Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 18 мм, D - 48 мм, D ручки - 6 мм
Арт. mir-instrumenta_37588
Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 18 мм, D - 48 мм, D ручки - 6 мм
Арт. mir-instrumenta_37588
Характеристики
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Производитель
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Материал валика
|полиакрил
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Длина валика, мм
|250
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|18
Применяется со всеми типами ЛКМ.Рекомендуется для фасадных работ.За счет длинного ворса 18 мм обладает высокой покрывающей способностью и обеспечивает качественную покраску шероховатых поверхностей при работе с большими площадями.Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям.