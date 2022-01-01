Валик сменный Mtx ГРЕЙТЕКС PRO, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил

Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.

Имеет ворс средней длины 12 мм с повышенной плотностью, что позволяет качественно обрабатывать текстурные, слегка шероховатые поверхности.

Полиакриловая шубка обеспечивает хорошую впитываемость красок, устойчива к разного рода растворителям.