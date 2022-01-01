Валик сменный Mtx PRO LINE, 180 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм
Арт. mir-instrumenta_37591
Валик сменный Mtx PRO LINE, 180 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм
Арт. mir-instrumenta_37591
Характеристики
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Производитель
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Материал валика
|полиакрил
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|40
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Длина ворса, мм
|18
- Сменный валик MTX НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 180 мм ворс 81315 изготовлен из полиамида, благодаря этому он имеет повышенную химическую устойчивость и износостойкость. Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких и шероховатых поверхностях. Изделие удобно применять в труднодоступных местах, благодаря небольшим размерам.