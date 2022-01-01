Валик сменный Mtx PRO LINE, 180 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм

Сменный валик MTX НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 180 мм ворс 81315 изготовлен из полиамида, благодаря этому он имеет повышенную химическую устойчивость и износостойкость. Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких и шероховатых поверхностях. Изделие удобно применять в труднодоступных местах, благодаря небольшим размерам.



