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Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм
    Арт. mir-instrumenta_37592
    Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм

      Валик сменный Mtx PRO LINE, 250 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_37592

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Материал валика
      		полиакрил
      Длина валика, мм
      		250
      Диаметр валика, мм
      		40
      Длина ворса, мм
      		18
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Применяется со всеми типами ЛКМ.Рекомендуется для фасадных работ.За счет длинного ворса 18 мм обладает высокой покрывающей способностью и обеспечивает качественную покраску шероховатых поверхностей при работе с большими площадями.Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям.