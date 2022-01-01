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Валик сменный для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 180 мм, ворс 12 мм , D 48 мм , D ручкики 8мм, полиакрил
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 180 мм, ворс 12 мм , D 48 мм , D ручкики 8мм, полиакрил
    Арт. mir-instrumenta_42631
    Валик сменный для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 180 мм, ворс 12 мм , D 48 мм , D ручкики 8мм, полиакрил

      Валик сменный для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 180 мм, ворс 12 мм , D 48 мм , D ручкики 8мм, полиакрил

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_42631

      Характеристики

      Производитель
      		Mtx
      Материал валика
      		полиакрил
      Длина валика, мм
      		180
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.

           Особенности:

        • Ворс средней длины 12 мм подходит для работ на среднегладких поверхностях стен, полов и потолков в помещениях, где требуется простое в уходе покрытие.
        • Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям, обеспечивает качественную прокраску без дефектов.