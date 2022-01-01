Валик сменный Mtx МИКРОФИБРА PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиэстер
Арт. mir-instrumenta_42643
Валик сменный Mtx МИКРОФИБРА PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиэстер
Арт. mir-instrumenta_42643
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|12
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Материал рукоятки
|пластик
Применяется для нанесения пропиток, грунтовок и других текучих ЛКМ.
- Шубка из микрофибры впитывает максимальное количество материала, отлично удерживает и переносит его на поверхность ровным тонким слоем, не образовывая брызг.
- Ворс средней длины 12 мм позволяет качественно обрабатывать текстурные, слегка шероховатые поверхности.
- Полиэстеровая шубка не оставляет ворса, легко чистится и устойчива к износу.