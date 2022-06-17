Валик универсальный сменный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 180/40/6)

Преимущества

Конструкцией предусматривается отверстие для подвеса, что облегчает хранение инструмента

Рельефная поверхность успешно препятствует скольжению рукояти в руке пользователя

Универсальный валик для всех типов работ и ЛКМ Вихрь 180/40/6 отлично подходит для окрашивания фасадов зданий, а также стен и потолков. Равномерное распределение ворса способствует аккуратному нанесению краски на поверхность.