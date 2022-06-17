Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6)
Арт. О00000013635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Длина валика, мм
|250
- Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6) благодаря длинному ворсу легко справляется с окрашиванием неровных поверхностей.
Преимущества
- Валик длиной 25 см позволяет быстро окрашивать большую площадь за короткий период времени
- Ворс качественно закреплен и не выпадает в процессе эксплуатации