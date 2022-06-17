Преимущества

Валик длиной 25 см позволяет быстро окрашивать большую площадь за короткий период времени

Ворс качественно закреплен и не выпадает в процессе эксплуатации

Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6) благодаря длинному ворсу легко справляется с окрашиванием неровных поверхностей.