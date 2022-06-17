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Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6)
5.0
2
Найти аналог
Ролики для малярного валика
    Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6)
    Арт. О00000013635
    5.0
    2
    Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6)

      Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013635
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Длина валика, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Валик сменный фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 250/40/6) благодаря длинному ворсу легко справляется с окрашиванием неровных поверхностей.

        Преимущества

        • Валик длиной 25 см позволяет быстро окрашивать большую площадь за короткий период времени
        • Ворс качественно закреплен и не выпадает в процессе эксплуатации