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Валик универсальный сменный Вихрь Проф (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/8)
5.0
2
Найти аналог
Ролики для малярного валика
    Валик универсальный сменный Вихрь Проф (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/8)
    Арт. О00000013628
    5.0
    2
    Валик универсальный сменный Вихрь Проф (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/8)

      Валик универсальный сменный Вихрь Проф (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/8)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013628
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный валик для всех типов работ и ЛКМ Вихрь ПРОФ 250/48/8 отлично подходит для окрашивания фасадов зданий, а также стен и потолков. Равномерное распределение ворса способствует аккуратному нанесению краски на поверхность.

        Преимущества

        • Конструкцией предусматривается отверстие для подвеса, что облегчает хранение инструмента
        • Рельефная поверхность успешно препятствует скольжению рукояти в руке пользователя