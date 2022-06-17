Валик универсальный сменный Вихрь Проф (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/8)
Арт. О00000013628
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
- Универсальный валик для всех типов работ и ЛКМ Вихрь ПРОФ 250/48/8 отлично подходит для окрашивания фасадов зданий, а также стен и потолков. Равномерное распределение ворса способствует аккуратному нанесению краски на поверхность.
Преимущества
- Конструкцией предусматривается отверстие для подвеса, что облегчает хранение инструмента
- Рельефная поверхность успешно препятствует скольжению рукояти в руке пользователя