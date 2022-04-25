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Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
5.0
2
2 050 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
    Арт. X28134
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
      Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
      Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
      Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
      Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"

      Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"

      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X28134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик  Stanley JUMBO 16" предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Органайзер на крышке и съемный лоток необходимы для размещения мелких деталей. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой. 

        Преимущества

        • Большие металлические защелки надежно защищают ящик от непреднамеренного открывания
        • Специальные отверстия на защелках позволяют отдельно приобрести и установить навесной замок
        • Удобная ручка позволяет легко транспортировать приспособление