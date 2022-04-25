Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"
Арт. X28134
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|400
- Ящик Stanley JUMBO 16" предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Органайзер на крышке и съемный лоток необходимы для размещения мелких деталей. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.
Преимущества
- Большие металлические защелки надежно защищают ящик от непреднамеренного открывания
- Специальные отверстия на защелках позволяют отдельно приобрести и установить навесной замок
- Удобная ручка позволяет легко транспортировать приспособление