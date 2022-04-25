Ящик для инструментов Stanley Jumbo, 16"

Преимущества

Большие металлические защелки надежно защищают ящик от непреднамеренного открывания

Специальные отверстия на защелках позволяют отдельно приобрести и установить навесной замок

Удобная ручка позволяет легко транспортировать приспособление

Ящик Stanley JUMBO 16" предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Органайзер на крышке и съемный лоток необходимы для размещения мелких деталей. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.