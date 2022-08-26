Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H 065-0178, 5 линий, красный луч

Преимущества

Высокая точность

Протекторная защита корпуса со всех сторон

Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"

Устройство очень компактное и легкое

Самовыравнивание обеспечивает качественную работу

Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H 065-0178 используется для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Автовыравнивание занимает всего 4 секунды и упрощает позиционирование прибора. Прибор имеет прочный корпус с резиновыми накладки со всех сторон, что позволяет выдерживать механические повреждения