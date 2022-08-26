Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H 065-0178, 5 линий, красный луч
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H 065-0178, 5 линий, красный луч
    Арт. О00000034623
    5.0
    1
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H 065-0178, 5 линий, красный луч

      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H 065-0178, 5 линий, красный луч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034623
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		250x180x220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Электрический рубанок Sturm P1011
      6 199 ₽
      2.5
      Электрический рубанок Sturm P1011
      • Персональная скидка
      Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
      1 660 ₽
      4.5
      Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL4V1H 065-0178 используется для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Автовыравнивание занимает всего 4 секунды и упрощает позиционирование прибора. Прибор имеет прочный корпус с резиновыми накладки со всех сторон, что позволяет выдерживать механические повреждения

        Преимущества

        • Высокая точность
        • Протекторная защита корпуса со всех сторон
        • Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"
        • Устройство очень компактное и легкое
        • Самовыравнивание обеспечивает качественную работу