Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч
Арт. О00000034622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|250x180x220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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- Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177 используется для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Может работать беспрерывно до 3.5 часов. Прибор имеет прочный корпус с резиновыми накладки со всех сторон, что позволяет выдерживать механические повреждения
Преимущества
- Высокая точность
- Протекторная защита корпуса со всех сторон
- Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"
- Устройство очень компактное и легкое
- Автоматическое выравнивание (при уклоне не более 3 градусов) обеспечивает качественную работ