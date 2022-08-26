Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч
4.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч
    Арт. О00000034622
    4.0
    1
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч
    Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч
      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч
      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч

      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177, 2 линии, красный луч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034622
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		250x180x220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
      580 ₽
      5.0
      Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-014, 150 мм
      90 ₽
      5.0
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-014, 150 мм
      Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм, 1 шт.
      290 ₽
      Ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001, 300 мм, 1 шт.
      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      120 ₽
      5.0
      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      170 ₽
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL1V1H 065-0177 используется для контроля горизонтальных и вертикальных линий. Работает от батареек АА, из-за чего обеспечивает мобильность в действиях. Может работать беспрерывно до 3.5 часов. Прибор имеет прочный корпус с резиновыми накладки со всех сторон, что позволяет выдерживать механические повреждения

        Преимущества

        • Высокая точность
        • Протекторная защита корпуса со всех сторон
        • Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"
        • Устройство очень компактное и легкое
        • Автоматическое выравнивание (при уклоне не более 3 градусов) обеспечивает качественную работ