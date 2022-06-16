Набор имбусовых стальных ключей Зубр Мастер 27420-H8

Ключи имбусовые складные "Зубр" - это компактный мультифункциональный инструмент, предназначенный специально для проведения различных работ по обслуживанию и ремонту техники и спортинвентаря. Прецизионная обработка рабочих граней и корпус из высокопрочной инструментальной стали обеспечивают точную посадку в крепеже и позволяют выдерживать длительные нагрузки. Применение: ремонт и обслуживание техники и спортивного оборудования. Вместе с шестигранными ключами разных размеров, в комплект входит 2 ключа с наконечниками SL и PH.

