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Набор имбусовых стальных ключей Зубр Мастер 27420-H8
5.0
2
Найти аналог
Наборы шестигранных ключей
    Набор имбусовых стальных ключей Зубр Мастер 27420-H8
    Арт. Ю00000005837
    5.0
    2
    Набор имбусовых стальных ключей Зубр Мастер 27420-H8

      Набор имбусовых стальных ключей Зубр Мастер 27420-H8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000005837
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
      Форма
      		прямая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключи имбусовые складные "Зубр" - это компактный мультифункциональный инструмент, предназначенный специально для проведения различных работ по обслуживанию и ремонту техники и спортинвентаря. Прецизионная обработка рабочих граней и корпус из высокопрочной инструментальной стали обеспечивают точную посадку в крепеже и позволяют выдерживать длительные нагрузки. Применение: ремонт и обслуживание техники и спортивного оборудования. Вместе с шестигранными ключами разных размеров, в комплект входит 2 ключа с наконечниками SL и PH.