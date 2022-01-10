Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
Арт. Ю00000029255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-181 КН удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Является отличным помощником в завинчивании крепежа и сверлении материалов. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами без эффекта памяти и саморазряда. Конструкция редуктора обеспечивает высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Благодаря бесключевому патрону производится легкая и быстрая замена рабочей оснастки. Функция блокировки шпинделя дает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента при недостаточном освещении.
Преимущества
- 2 аккумулятора - для бесперебойной работы
- Отсутствие потери мощности в процессе работы
- Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата
- Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент
- Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
- Встроенный в корпус ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-181 КН магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
- Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
- Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева, а также управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс)