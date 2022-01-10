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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Арт. Ю00000029255
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000029255
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-181 КН удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Является отличным помощником в завинчивании крепежа и сверлении материалов. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами без эффекта памяти и саморазряда. Конструкция редуктора обеспечивает высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Благодаря бесключевому патрону производится легкая и быстрая замена рабочей оснастки. Функция блокировки шпинделя дает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента при недостаточном освещении.

        Преимущества

        • 2 аккумулятора - для бесперебойной работы
        • Отсутствие потери мощности в процессе работы
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата
        • Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
        • Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
        • Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент
        • Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
        • Встроенный в корпус ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-181 КН магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
        • Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
        • Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева, а также управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс)