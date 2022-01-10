Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-181 КН

Преимущества

2 аккумулятора - для бесперебойной работы

Отсутствие потери мощности в процессе работы

Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке

Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки

Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент

Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах

Встроенный в корпус ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-181 КН магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой

Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора

Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева, а также управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс)

Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-181 КН удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Является отличным помощником в завинчивании крепежа и сверлении материалов. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами без эффекта памяти и саморазряда. Конструкция редуктора обеспечивает высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Благодаря бесключевому патрону производится легкая и быстрая замена рабочей оснастки. Функция блокировки шпинделя дает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента при недостаточном освещении.