Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH18BL LI-502C 4935464753
Арт. 1034138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1400
- Аккумуляторный бесщеточный перфоратор AEG BBH18BL LI-502C 4935464753 используется для простого и ударного сверления в древесине, металле, пластике. Выбор нужного режима осуществляется при помощи поворота тумблера на корпусе. Высокая производительность. Модель оборудована мощным бесщеточным двигателем, что обеспечивает отличную производительность и долгий срок службы. Кнопка реверса позволяет быстро сменить направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла. Модель поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда
- Выдерживает температуру от -18 до +50 °С
- Ограничитель глубины сверления в комплекте
- 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Боковая рукоятка - для удержания инструмента двумя руками
- Для легкого выкручивания сверла из материала перфоратор оснащен реверсом
- Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортного захвата AEG BBH18BL LI-502C 4935464753
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей