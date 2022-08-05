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Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH18BL LI-502C 4935464753
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH18BL LI-502C 4935464753
    Арт. 1034138
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH18BL LI-502C 4935464753

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH18BL LI-502C 4935464753

      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Арт. 1034138
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор AEG BBH18BL LI-502C 4935464753 используется для простого и ударного сверления в древесине, металле, пластике. Выбор нужного режима осуществляется при помощи поворота тумблера на корпусе. Высокая производительность. Модель оборудована мощным бесщеточным двигателем, что обеспечивает отличную производительность и долгий срок службы. Кнопка реверса позволяет быстро сменить направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла. Модель поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда
        • Выдерживает температуру от -18 до +50 °С
        • Ограничитель глубины сверления в комплекте
        • 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Боковая рукоятка - для удержания инструмента двумя руками
        • Для легкого выкручивания сверла из материала перфоратор оснащен реверсом
        • Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортного захвата AEG BBH18BL LI-502C 4935464753
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей