Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH18BL LI-502C 4935464753

Преимущества

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда

Выдерживает температуру от -18 до +50 °С

Ограничитель глубины сверления в комплекте

3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Боковая рукоятка - для удержания инструмента двумя руками

Для легкого выкручивания сверла из материала перфоратор оснащен реверсом

Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортного захвата AEG BBH18BL LI-502C 4935464753

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторный бесщеточный перфоратор AEG BBH18BL LI-502C 4935464753 используется для простого и ударного сверления в древесине, металле, пластике. Выбор нужного режима осуществляется при помощи поворота тумблера на корпусе. Высокая производительность. Модель оборудована мощным бесщеточным двигателем, что обеспечивает отличную производительность и долгий срок службы. Кнопка реверса позволяет быстро сменить направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла. Модель поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать.