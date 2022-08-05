Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003

Преимущества

Удобство управления. Переключение между режимами работы осуществляется с помощью удобного двухпозиционного тумблера на корпусе

Экономия времени. Патрон SDS+ позволяет быстро заменить рабочий элемент одной рукой при интенсивной работе

Высокое качество. Литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти, не разряжаются при долгом простое и оснащены электронной защитой от перегрева и перегрузки

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания

Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Бесщеточный двигатель Bosch-EC - пылезащищен, не требует никакого технического обслуживания

Система Vibration Control - для неутомительной работы аккумуляторным перфоратором Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003

Высокая производительность

Светодиодная рабочая подсветка - для освещения рабочей зоны

Система Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Инновационные аккумуляторы COOLPACK - для оптимального отвода тепла и увеличения срока службы на 100 %

Аккумуляторы не имеют эффекта памяти

Быстрая время зарядки (за 35 минут на 80%)

Система KickBack Control (KBC) - для повышенной защиты пользователя

Система Electronic Precision Control (EPC) - для оптимального контроля

Инновационная встроенная и опциональная система пылеудаления GDE 18V-16 - для сверления без пыли

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003 оснащен патроном типа SDS+, что способствует простой смене оснастки. Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Одной зарядки аккумулятора хватает, чтобы просверлить до 216 отверстий в бетоне (6 x 40 мм). Дополнительная рукоятка имеет удобный крепежный механизм, который позволяет закреплять ее в любом положении.