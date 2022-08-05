Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
Арт. 1034225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Да
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|890
- Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003 оснащен патроном типа SDS+, что способствует простой смене оснастки. Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Одной зарядки аккумулятора хватает, чтобы просверлить до 216 отверстий в бетоне (6 x 40 мм). Дополнительная рукоятка имеет удобный крепежный механизм, который позволяет закреплять ее в любом положении.
Преимущества
- Удобство управления. Переключение между режимами работы осуществляется с помощью удобного двухпозиционного тумблера на корпусе
- Экономия времени. Патрон SDS+ позволяет быстро заменить рабочий элемент одной рукой при интенсивной работе
- Высокое качество. Литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти, не разряжаются при долгом простое и оснащены электронной защитой от перегрева и перегрузки
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
- Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Бесщеточный двигатель Bosch-EC - пылезащищен, не требует никакого технического обслуживания
- Система Vibration Control - для неутомительной работы аккумуляторным перфоратором Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
- Высокая производительность
- Светодиодная рабочая подсветка - для освещения рабочей зоны
- Система Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Инновационные аккумуляторы COOLPACK - для оптимального отвода тепла и увеличения срока службы на 100 %
- Аккумуляторы не имеют эффекта памяти
- Быстрая время зарядки (за 35 минут на 80%)
- Система KickBack Control (KBC) - для повышенной защиты пользователя
- Система Electronic Precision Control (EPC) - для оптимального контроля
- Инновационная встроенная и опциональная система пылеудаления GDE 18V-16 - для сверления без пыли