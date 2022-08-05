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Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
    Арт. 1034225
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034225
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Да
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		890
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003 оснащен патроном типа SDS+, что способствует простой смене оснастки. Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Одной зарядки аккумулятора хватает, чтобы просверлить до 216 отверстий в бетоне (6 x 40 мм). Дополнительная рукоятка имеет удобный крепежный механизм, который позволяет закреплять ее в любом положении.

        Преимущества

        • Удобство управления. Переключение между режимами работы осуществляется с помощью удобного двухпозиционного тумблера на корпусе
        • Экономия времени. Патрон SDS+ позволяет быстро заменить рабочий элемент одной рукой при интенсивной работе
        • Высокое качество. Литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти, не разряжаются при долгом простое и оснащены электронной защитой от перегрева и перегрузки
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
        • Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Бесщеточный двигатель Bosch-EC - пылезащищен, не требует никакого технического обслуживания
        • Система Vibration Control - для неутомительной работы аккумуляторным перфоратором Bosch GBH 18V-26 0.611.909.003
        • Высокая производительность
        • Светодиодная рабочая подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Система Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Инновационные аккумуляторы COOLPACK - для оптимального отвода тепла и увеличения срока службы на 100 %
        • Аккумуляторы не имеют эффекта памяти
        • Быстрая время зарядки (за 35 минут на 80%)
        • Система KickBack Control (KBC) - для повышенной защиты пользователя
        • Система Electronic Precision Control (EPC) - для оптимального контроля
        • Инновационная встроенная и опциональная система пылеудаления GDE 18V-16 - для сверления без пыли