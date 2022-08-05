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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)
    Арт. 1034244
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034244
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810 рассчитан на профессиональное использование. Благодаря встроенной системе демпфирования и дополнительной антивибрационной рукоятке, работать гораздо комфортнее и менее утомительно. Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный материал. Модель функционирует от 2 аккумуляторов по 18 В, что обеспечивает высокую производительность.

        Преимущества

        • Работает от 2 аккумуляторов по 18 В - для высокой производительности
        • Три рабочих режима - сверление, сверление с ударом, долбление
        • Отдельный режим для ориентации долота под нужным углом
        • Патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки
        • У Li-Ion аккумулятора отсутствует эффект памяти и нет саморазряда
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Уникальная антивибрационная система защищает пользователя и обеспечивает более комфортную работу
        • Предохранительная муфта - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
        • 4 аккумулятора в комплекте - не нужно тратить дополнительное время и деньги на их приобретение
        • Кофр - для удобства хранения и транспортировки Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810 и принадлежностей