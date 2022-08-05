Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)
Арт. 1034244
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)
Арт. 1034244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1100
- Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810 рассчитан на профессиональное использование. Благодаря встроенной системе демпфирования и дополнительной антивибрационной рукоятке, работать гораздо комфортнее и менее утомительно. Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный материал. Модель функционирует от 2 аккумуляторов по 18 В, что обеспечивает высокую производительность.
Преимущества
- Работает от 2 аккумуляторов по 18 В - для высокой производительности
- Три рабочих режима - сверление, сверление с ударом, долбление
- Отдельный режим для ориентации долота под нужным углом
- Патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки
- У Li-Ion аккумулятора отсутствует эффект памяти и нет саморазряда
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Уникальная антивибрационная система защищает пользователя и обеспечивает более комфортную работу
- Предохранительная муфта - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
- 4 аккумулятора в комплекте - не нужно тратить дополнительное время и деньги на их приобретение
- Кофр - для удобства хранения и транспортировки Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810 и принадлежностей