Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)

Преимущества

Работает от 2 аккумуляторов по 18 В - для высокой производительности

Три рабочих режима - сверление, сверление с ударом, долбление

Отдельный режим для ориентации долота под нужным углом

Патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки

У Li-Ion аккумулятора отсутствует эффект памяти и нет саморазряда

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Уникальная антивибрационная система защищает пользователя и обеспечивает более комфортную работу

Предохранительная муфта - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура

4 аккумулятора в комплекте - не нужно тратить дополнительное время и деньги на их приобретение

Кофр - для удобства хранения и транспортировки Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810 и принадлежностей

Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810 рассчитан на профессиональное использование. Благодаря встроенной системе демпфирования и дополнительной антивибрационной рукоятке, работать гораздо комфортнее и менее утомительно. Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный материал. Модель функционирует от 2 аккумуляторов по 18 В, что обеспечивает высокую производительность.