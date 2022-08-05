Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D 0.611.266.100, 19 Дж

Преимущества

Патрон SDS-max - для надежной фиксации оснастки

Фиксация зубила в 12 положениях

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя

Регулировка частоты вращения (6 позиций)

Автоматическая фиксация - для долбления в непрерывном режиме

Защита от непреднамеренного запуска

Сервисный дисплей предупреждает о замене угольных щеток

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 12-52 D 0.611.266.100 - оснащен двигателем на 1700 Вт и имеет силу удара 19 Дж, благодаря чему у него максимальная производительность в своем классе. На выбор есть два режима работы: сверление с ударом и долбление. 6 позиций регулировки частоты вращения позволяют подстроиться под конкретную задачу. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.