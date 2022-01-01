Быстросъемное соединение с внутренней резьбовой частью Jonnesway, 1/4"/ ЕВРО / "мама", GM-02AF

Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали. Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали. Существует множество типов быстросъемных соединений, но наиболее популярными и востребованными считаются, так называемые, «европейский» или «немецкий» тип и «японский», известным производителем которого является японская фирма SMC. По своему назначению один тип от другого никак не отличается. Есть лишь разница в форме запорного конуса штуцера, что исключает возможность совместного использования одного типа с другим.