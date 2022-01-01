Садовый трактор Caiman Rapido 2WD 92

Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 708CC. Надежный двигатель с чугунной гильзой цилиндра и двухступенчатой системой фильтрации воздуха предназначен для длительных режимов и непростых условий работы. Система смазки под давлением обеспечит уверенную работу трактора на склонах

Блокировка дифференциала педалью - Увеличивая крутящий момент на том колесе, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, этот механизм позволяет избежать пробуксовки колес, увеличивая проходимость трактора и снижая вероятность повреждения дерна

Гидростатическая трансмиссия Hydro Gear T3A. Профессиональная трансмиссия дает возможность не только легко управлять машиной (без постоянного переключения передач), но и решать трудные задачи (например, работать на сложных по ландшафту участках)

Травосборник 300 литров со звуковым сигналом о заполнении. Большой объем позволяет работать без частых остановок, экономя ваше время. Звуковой сигнал подскажет, когда бункер переполнен, и его необходимо опорожнить

Двухножевая режущая дека с «крылатыми» ножами. Ножи и специальная форма режущей деки создают мощный воздушный поток, который позволяет эффективно скашивать высокую и мокрую траву и забрасывать ее в травосборник, максимально полно используя его объем

6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм. Удобный рычаг регулятора находится под рукой оператора

Счетчик часов работы и интервалов обслуживания. Поможет вовремя провести очередное обслуживание трактора, а также осуществить калькуляцию отработанных часов при подрядных работах

Система защитного отключения двигателя и режущей деки. Если оператор встает с сидения, то двигатель и дека моментально останавливаются в целях безопасности

Галогеновые фары. Обеспечивают мощное и стабильное освещение в сумерках, позволяя работать тогда, когда нужно, невзирая на долготу дня

Широкие колеса с дерновыми покрышками. Большая площадь касания снижает давление на грунт, а специальный мелкий рисунок протектора снижает риск повреждения деликатного газона

Профессиональная газонокосилочная машина Caiman Rapido 2WD 92 - одна из самых доступных на рынке моделей с блокировкой дифференциала. Машина рабочей шириной 92 см имеет гидростатическую трансмиссию и способна эффективно скашивать траву и собирать ее в бункер емкостью 300 литров. Такой агрегат незаменим при решении задач по уходу за большой территорией.