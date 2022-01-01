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Садовый трактор Caiman Rapido 2WD 92
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Садовые тракторы
    Садовый трактор Caiman Rapido 2WD 92
    Арт. О00000023279
    Садовый трактор Caiman Rapido 2WD 92

    Садовый трактор Caiman Rapido 2WD 92

    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Арт. О00000023279

    Характеристики

    Производитель
    		Caiman
    Типоразмер задних шин, дюйм
    		18х8.5-8
    Объем травосборника, л
    		300
    Минимальная высота скашивания, мм
    		30
    Максимальная высота скашивания, мм
    		90
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Профессиональная газонокосилочная машина Caiman Rapido 2WD 92 - одна из самых доступных на рынке моделей с блокировкой дифференциала. Машина рабочей шириной 92 см имеет гидростатическую трансмиссию и способна эффективно скашивать траву и собирать ее в бункер емкостью 300 литров. Такой агрегат незаменим при решении задач по уходу за большой территорией.

      Преимущества

      • Профессиональный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 708CC. Надежный двигатель с чугунной гильзой цилиндра и двухступенчатой системой фильтрации воздуха предназначен для длительных режимов и непростых условий работы. Система смазки под давлением обеспечит уверенную работу трактора на склонах
      • Блокировка дифференциала педалью - Увеличивая крутящий момент на том колесе, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, этот механизм позволяет избежать пробуксовки колес, увеличивая проходимость трактора и снижая вероятность повреждения дерна
      • Гидростатическая трансмиссия Hydro Gear T3A. Профессиональная трансмиссия дает возможность не только легко управлять машиной (без постоянного переключения передач), но и решать трудные задачи (например, работать на сложных по ландшафту участках)
      • Травосборник 300 литров со звуковым сигналом о заполнении. Большой объем позволяет работать без частых остановок, экономя ваше время. Звуковой сигнал подскажет, когда бункер переполнен, и его необходимо опорожнить
      • Двухножевая режущая дека с «крылатыми» ножами. Ножи и специальная форма режущей деки создают мощный воздушный поток, который позволяет эффективно скашивать высокую и мокрую траву и забрасывать ее в травосборник, максимально полно используя его объем
      • 6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм. Удобный рычаг регулятора находится под рукой оператора
      • Счетчик часов работы и интервалов обслуживания. Поможет вовремя провести очередное обслуживание трактора, а также осуществить калькуляцию отработанных часов при подрядных работах
      • Система защитного отключения двигателя и режущей деки. Если оператор встает с сидения, то двигатель и дека моментально останавливаются в целях безопасности
      • Галогеновые фары. Обеспечивают мощное и стабильное освещение в сумерках, позволяя работать тогда, когда нужно, невзирая на долготу дня
      • Широкие колеса с дерновыми покрышками. Большая площадь касания снижает давление на грунт, а специальный мелкий рисунок протектора снижает риск повреждения деликатного газона