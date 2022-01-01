Машина газонокосильная Gito 2WD FD

Преимущества

Бензиновый двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton Vanguard Commercial Power мощностью 20 л.с.

Режущая дека с передним расположением

Система прямого сбора травы

Травосборник 280 л со звуковым сигналом о заполнении

Гидростатическая трансмиссия

Высокая маневренность с узким радиусом поворота

Газонокосильная машина Caiman Gito 2WD FD - профессиональный райдер для стрижки и сбора срезанной травы, который обеспечивает маневренность, быстроту, аккуратность и чистоту работы. При своих небольших размерах он обладает высокой производительностью, которая окажется полезной не только для владельцев частных территорий, но и профессионалов. Райдер оснащается коммерческим двигателем Briggs&Stratton, рассчитанным на большие нагрузки и длительный срок службы, травосборником на 280 литров и гидростатической трансмиссией.