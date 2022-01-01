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Машина газонокосильная Gito 2WD FD
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Райдеры
    Машина газонокосильная Gito 2WD FD
    Арт. 1128713
    Машина газонокосильная Gito 2WD FD

      Машина газонокосильная Gito 2WD FD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128713

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем травосборника, л
      		280
      Минимальная высота скашивания, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосильная машина Caiman Gito 2WD FD - профессиональный райдер для стрижки и сбора срезанной травы, который обеспечивает маневренность, быстроту, аккуратность и чистоту работы. При своих небольших размерах он обладает высокой производительностью, которая окажется полезной не только для владельцев частных территорий, но и профессионалов. Райдер оснащается коммерческим двигателем Briggs&Stratton, рассчитанным на большие нагрузки и длительный срок службы, травосборником на 280 литров и гидростатической трансмиссией.

        Преимущества

        • Бензиновый двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton Vanguard Commercial Power мощностью 20 л.с.
        • Режущая дека с передним расположением 
        • Система прямого сбора травы
        • Травосборник 280 л со звуковым сигналом о заполнении
        • Гидростатическая трансмиссия
        • Высокая маневренность с узким радиусом поворота