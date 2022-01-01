Машина газонокосильная Gito 2WD FD
Арт. 1128713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Франция
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Объем травосборника, л
|280
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Минимальная высота скашивания, мм
|30
- Газонокосильная машина Caiman Gito 2WD FD - профессиональный райдер для стрижки и сбора срезанной травы, который обеспечивает маневренность, быстроту, аккуратность и чистоту работы. При своих небольших размерах он обладает высокой производительностью, которая окажется полезной не только для владельцев частных территорий, но и профессионалов. Райдер оснащается коммерческим двигателем Briggs&Stratton, рассчитанным на большие нагрузки и длительный срок службы, травосборником на 280 литров и гидростатической трансмиссией.
Преимущества
- Бензиновый двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton Vanguard Commercial Power мощностью 20 л.с.
- Режущая дека с передним расположением
- Система прямого сбора травы
- Травосборник 280 л со звуковым сигналом о заполнении
- Гидростатическая трансмиссия
- Высокая маневренность с узким радиусом поворота