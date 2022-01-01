Машина газонокосильная Croso 2WD 97D2C

Преимущества

Эффективная система освещения Bright Light

Высокое качество стрижки травы

Эргономичная панель управления

Большой травосборник 300 литров

Очистка внутренней поверхности деки

Гидростатическая трансмиссия с увеличенной тягой

Соответствует новым европейским требованиям № 2016/1628 2019 года по уровню выброса вредных веществ. Машины Caiman Rapido оснащены мощным 2-цилиндровым V-образным двигателем Caiman Green Engine с рабочим объемом 708 см³. Система смазки под давлением обеспечивает уверенную работу машины на склонах до 20 градусов. Чугунная гильза цилиндра с улучшенными противоизносными характеристиками и двух- ступенчатая система фильтрации воздуха продлевают срок службы двигателя. Технология наплавки из сплава кобальта используется для впускных и выпускных клапанов, чтобы сделать двигатель более износостойким. Агрегат сертифицирован для использования в странах Европы и Японии и соответствует новым европейским требованиям 2019 года по уровню выброса вредных веществ.