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Машина газонокосильная Comodo 2WD-HD
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Райдеры
    Машина газонокосильная Comodo 2WD-HD
    Арт. 1128540
    Машина газонокосильная Comodo 2WD-HD

      Машина газонокосильная Comodo 2WD-HD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128540

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Наличие фары
      		Да
      Система омывания деки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор Caiman Comodo 2WD - компактная универсальная газонокосилочная машина cемейства Comodo. Данная модель оснащена инновационной мульчирующей декой 3 в 1 UniDeck шириной 1200 мм и мощным профессиональным японским двигателем Kawasaki премиум-класса. Полностью сварная стальная рама обеспечивает повышенную устойчивость при работе на склонах и неровных участках и гарантирует пониженную вибрацию. Садовый трактор Caiman Comodo 2WD отличается высокой производительностью и предназначен для скашивания травы на площади до 60 соток, что примерно равно одному футбольному полю. Воспользовавшись большим выбором навесного оборудования, вы сможете использовать данный трактор круглогодично: весной производить аэрацию почвы, летом косить траву, осенью подметать дорожки, а зимой убирать снег.

        Преимущества

        • Система оптимального кошения Pivot Control
        • Система быстрого разворота Easy Twist
        • Эффективная система освещения Bright Light
        • Большой травосборник 320/380 литров
        • Колеса для бережного ухода за газоном