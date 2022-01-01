Машина газонокосильная Comodo 2WD-HD

Преимущества

Система оптимального кошения Pivot Control

Система быстрого разворота Easy Twist

Эффективная система освещения Bright Light

Большой травосборник 320/380 литров

Колеса для бережного ухода за газоном

Садовый трактор Caiman Comodo 2WD - компактная универсальная газонокосилочная машина cемейства Comodo. Данная модель оснащена инновационной мульчирующей декой 3 в 1 UniDeck шириной 1200 мм и мощным профессиональным японским двигателем Kawasaki премиум-класса. Полностью сварная стальная рама обеспечивает повышенную устойчивость при работе на склонах и неровных участках и гарантирует пониженную вибрацию. Садовый трактор Caiman Comodo 2WD отличается высокой производительностью и предназначен для скашивания травы на площади до 60 соток, что примерно равно одному футбольному полю. Воспользовавшись большим выбором навесного оборудования, вы сможете использовать данный трактор круглогодично: весной производить аэрацию почвы, летом косить траву, осенью подметать дорожки, а зимой убирать снег.