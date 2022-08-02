Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Дополнительная рукоятка для надежного удержания

Небольшой вес снижает энергоемкость работы

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Оснащен быстрозажимным патроном, благодаря которому производится быстрая замена оснастки. Яркая подсветка помогает работать в плохоосвещенных местах. Уровень заряда контролируется с помощью встроенного индикатора.