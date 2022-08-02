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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC
Арт. О00000031122
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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC
Арт. О00000031122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|60
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Оснащен быстрозажимным патроном, благодаря которому производится быстрая замена оснастки. Яркая подсветка помогает работать в плохоосвещенных местах. Уровень заряда контролируется с помощью встроенного индикатора.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Дополнительная рукоятка для надежного удержания
- Небольшой вес снижает энергоемкость работы
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей