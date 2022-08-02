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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC
5.0
1
13 990 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
  • Персональная скидка
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC
Арт. О00000031122
5.0
1
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC
  • Персональная скидка

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC

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13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000031122
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
60
Тип
аккумуляторный, ударный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX-2 BMC предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Оснащен быстрозажимным патроном, благодаря которому производится быстрая замена оснастки. Яркая подсветка помогает работать в плохоосвещенных местах. Уровень заряда контролируется с помощью встроенного индикатора.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Дополнительная рукоятка для надежного удержания
    • Небольшой вес снижает энергоемкость работы
    • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей