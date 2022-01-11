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Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HX-2 BMC
Арт. О00000031117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторный шуруповерт CROWN CT21072HX-2 BMC подходит для сверления отверстий и работ с крепежом. Источником питания является литий-ионная батарея 12 В. Подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса помогает безопасно извлечь сверло из материала.
Преимущества
- Обрезиненная рукоять для надежного захвата
- Функция реверса для изменения направления вращения
- Регулировка скорости для оптимальной работы с различными материалами
- Питание от аккумулятора для автономной работы
- 2 аккумулятора - для продолжительного выполнения рабочих операций
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Специальная скоба для ношения на ремне
- Кейс для хранения и транспортировки