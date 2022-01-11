Преимущества

Обрезиненная рукоять для надежного захвата

Функция реверса для изменения направления вращения

Регулировка скорости для оптимальной работы с различными материалами

Питание от аккумулятора для автономной работы

2 аккумулятора - для продолжительного выполнения рабочих операций

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Специальная скоба для ношения на ремне

Кейс для хранения и транспортировки

Аккумуляторный шуруповерт CROWN CT21072HX-2 BMC подходит для сверления отверстий и работ с крепежом. Источником питания является литий-ионная батарея 12 В. Подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса помогает безопасно извлечь сверло из материала.