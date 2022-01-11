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Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HX-2 BMC
5.0
1
6 190 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HX-2 BMC
Арт. О00000031117
5.0
1
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HX-2 BMC
  • Персональная скидка

Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HX-2 BMC

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6 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031117
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный шуруповерт CROWN CT21072HX-2 BMC подходит для сверления отверстий и работ с крепежом. Источником питания является литий-ионная батарея 12 В. Подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных местах. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса помогает безопасно извлечь сверло из материала.

    Преимущества

    • Обрезиненная рукоять для надежного захвата
    • Функция реверса для изменения направления вращения
    • Регулировка скорости для оптимальной работы с различными материалами
    • Питание от аккумулятора для автономной работы
    • 2 аккумулятора - для продолжительного выполнения рабочих операций
    • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
    • Специальная скоба для ношения на ремне
    • Кейс для хранения и транспортировки