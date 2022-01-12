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Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC
Арт. О00000031118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC подходит для ремонтных и отделочных работ в быту. Позволяет сверлить отверстия в металле и древесине, а также откручивать и закручивать резьбовые соединения (болты, гайки, винты, шурупы и т.д.). Регулируемое число оборотов дает возможность подобрать оптимальный рабочий режим. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло в случае заклинивания.
Преимущества
- Ступенчатый регулятор скорости
- Регулятор крутящего момента
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Быстрозарядное устройство - зарядка за 1 час
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Скоба для ношения инструмента на ремне
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки