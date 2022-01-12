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Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC
5.0
1
6 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC
Арт. О00000031118
5.0
1
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC
  • Персональная скидка

Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC

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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031118
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC подходит для ремонтных и отделочных работ в быту. Позволяет сверлить отверстия в металле и древесине, а также откручивать и закручивать резьбовые соединения (болты, гайки, винты, шурупы и т.д.). Регулируемое число оборотов дает возможность подобрать оптимальный рабочий режим. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло в случае заклинивания.

    Преимущества

    • Ступенчатый регулятор скорости
    • Регулятор крутящего момента
    • Автоматическая блокировка шпинделя
    • Быстрозарядное устройство - зарядка за 1 час
    • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
    • Скоба для ношения инструмента на ремне
    • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
    • Кейс для удобства хранения и транспортировки