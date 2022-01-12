Преимущества

Ступенчатый регулятор скорости

Регулятор крутящего момента

Автоматическая блокировка шпинделя

Быстрозарядное устройство - зарядка за 1 час

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Скоба для ношения инструмента на ремне

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21072HQX-2 BMC подходит для ремонтных и отделочных работ в быту. Позволяет сверлить отверстия в металле и древесине, а также откручивать и закручивать резьбовые соединения (болты, гайки, винты, шурупы и т.д.). Регулируемое число оборотов дает возможность подобрать оптимальный рабочий режим. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло в случае заклинивания.