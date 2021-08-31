Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
Арт. Ю00000020833
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Мощность, л.с.
|6
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Персональная скидка
- Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SP обеспечивает решение любых задач по уходу за газоном. Оснащена мощным двигателем DAEWOO V-series 165. Имеет удобную панель управления с органайзером для мелких предметов. Рукоятка может подстраиваться под рост пользователя. Имеется 7-ступенчатая регулировка высоты скашивания.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (7 уровней)
- Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность
- Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование
- Регулировка положения рукоятки
- Индикатор наполнения травосборника
- Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения
- Эргономичная панель управления
- Антивибрационная накладка на рукоятке
- Органайзер для мелких предметов и держатель бутылки