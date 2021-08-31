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Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
    Арт. Ю00000020833
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
    Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP
      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP

      Бензиновая газонокосилка Daewoo DLM 5100SP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000020833
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Мощность, л.с.
      		6
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SP обеспечивает решение любых задач по уходу за газоном. Оснащена мощным двигателем DAEWOO V-series 165. Имеет удобную панель управления с органайзером для мелких предметов. Рукоятка может подстраиваться под рост пользователя. Имеется 7-ступенчатая регулировка высоты скашивания.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (7 уровней)
        • Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность
        • Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование
        • Регулировка положения рукоятки
        • Индикатор наполнения травосборника
        • Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения
        • Эргономичная панель управления
        • Антивибрационная накладка на рукоятке
        • Органайзер для мелких предметов и держатель бутылки