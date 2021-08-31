Преимущества

Центральная регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм (7 уровней)

Привод движения на задние колеса - плавность хода и маневренность

Режимы: кошение травы, сбор в травосборник, боковой выброс и мульчирование

Регулировка положения рукоятки

Индикатор наполнения травосборника

Корпус из стали - для защиты внутренних компонентов устройства от повреждения

Эргономичная панель управления

Антивибрационная накладка на рукоятке

Органайзер для мелких предметов и держатель бутылки

Бензиновая газонокосилка DAEWOO DLM 5100SP обеспечивает решение любых задач по уходу за газоном. Оснащена мощным двигателем DAEWOO V-series 165. Имеет удобную панель управления с органайзером для мелких предметов. Рукоятка может подстраиваться под рост пользователя. Имеется 7-ступенчатая регулировка высоты скашивания.