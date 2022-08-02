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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
    Арт. О00000034972
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034972
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор 63 инструмента в кейсе DKCD20FU-Li 2.0Ahx2 63 tools + 063-4093 используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Два аккумулятора в комплекте позволяют работать длительное время без перерыва. Предусмотрен зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения. Для удобного использования предусмотрена облегченная конструкция и прорезиненная ручка.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
        • Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы
        • Фонарик эффективно освещает в темноте
        • Переключатель для прямого и реверсивного вращения
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки