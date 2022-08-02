Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

2 аккумулятора - для работы без простоев

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой

Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы

Фонарик эффективно освещает в темноте

Переключатель для прямого и реверсивного вращения

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор 63 инструмента в кейсе DKCD20FU-Li 2.0Ahx2 63 tools + 063-4093 используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Два аккумулятора в комплекте позволяют работать длительное время без перерыва. Предусмотрен зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения. Для удобного использования предусмотрена облегченная конструкция и прорезиненная ручка.