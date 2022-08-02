Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
Арт. О00000034972
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD20FU-Li 063-4093, в кейсе, с набор 63 инструмента для дома
Арт. О00000034972
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор 63 инструмента в кейсе DKCD20FU-Li 2.0Ahx2 63 tools + 063-4093 используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Два аккумулятора в комплекте позволяют работать длительное время без перерыва. Предусмотрен зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения. Для удобного использования предусмотрена облегченная конструкция и прорезиненная ручка.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
- Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы
- Фонарик эффективно освещает в темноте
- Переключатель для прямого и реверсивного вращения
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки