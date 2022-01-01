Съёмник наружных стопорных колец загнутый Дело Техники 423181, 180 мм

Преимущества

Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали с загнутыми наконечниками

Инструмент имеет никелированное покрытие

Съемник наружных стопорных колец Дело Техники загнутый 180мм 423181 применяется для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец, которые находятся в труднодоступных местах.