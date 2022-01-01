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Съёмник наружных стопорных колец загнутый Дело Техники 423181, 180 мм
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Съёмник наружных стопорных колец загнутый Дело Техники 423181, 180 мм
    Арт. О00000026908
    Съёмник наружных стопорных колец загнутый Дело Техники 423181, 180 мм

      Съёмник наружных стопорных колец загнутый Дело Техники 423181, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026908

      Характеристики

      Производитель
      		Дело Техники
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Съемник наружных стопорных колец Дело Техники загнутый 180мм 423181 применяется для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец, которые находятся в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали с загнутыми наконечниками
        • Инструмент имеет никелированное покрытие