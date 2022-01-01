Съёмник наружных стопорных колец загнутый Дело Техники 423181, 180 мм
Арт. О00000026908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Съемник наружных стопорных колец Дело Техники загнутый 180мм 423181 применяется для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец, которые находятся в труднодоступных местах.
Преимущества
- Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали с загнутыми наконечниками
- Инструмент имеет никелированное покрытие