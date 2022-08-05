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Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
    Арт. О00000025241
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
    Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700

      Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025241
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		670х440х280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700 ст1700гкэ характеризуется тихой работой и экологичностью. Отлично подходит для ухода за придомовой территорией. Косилка для начинающих. Модель отличается небольшим весом, что предотвращает быстрое наступление усталости при стрижке газонов. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в 5 положениях: 25-75 мм.

        Преимущества

        • Легкое перемещение благодаря большим колесам
        • Пластиковый корпус надежно защищает оператора при работе
        • Низкий уровень шума не создает дискомфорт во время работы
        • Экологичность
        • Разборная рукоятка обеспечивает удобство транспортировки и хранения
        • Несколько уровней высоты для плотного газона и ландшафтного дизайна
        • Крюк крепления кабеля