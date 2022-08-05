Преимущества

Легкое перемещение благодаря большим колесам

Пластиковый корпус надежно защищает оператора при работе

Низкий уровень шума не создает дискомфорт во время работы

Экологичность

Разборная рукоятка обеспечивает удобство транспортировки и хранения

Несколько уровней высоты для плотного газона и ландшафтного дизайна

Крюк крепления кабеля

Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700 ст1700гкэ характеризуется тихой работой и экологичностью. Отлично подходит для ухода за придомовой территорией. Косилка для начинающих. Модель отличается небольшим весом, что предотвращает быстрое наступление усталости при стрижке газонов. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в 5 положениях: 25-75 мм.