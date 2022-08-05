Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700
Арт. О00000025241
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Колеса на подшипниках
|Нет
|
Габариты, мм
|670х440х280
- Электрическая газонокосилка Ставр ГКЭ-1700 ст1700гкэ характеризуется тихой работой и экологичностью. Отлично подходит для ухода за придомовой территорией. Косилка для начинающих. Модель отличается небольшим весом, что предотвращает быстрое наступление усталости при стрижке газонов. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в 5 положениях: 25-75 мм.
Преимущества
- Легкое перемещение благодаря большим колесам
- Пластиковый корпус надежно защищает оператора при работе
- Низкий уровень шума не создает дискомфорт во время работы
- Экологичность
- Разборная рукоятка обеспечивает удобство транспортировки и хранения
- Несколько уровней высоты для плотного газона и ландшафтного дизайна
- Крюк крепления кабеля