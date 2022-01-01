Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO – незаменимый помощник в частном хозяйстве и на даче. Резиновое покрытие на дополнительной рукоятке обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомления. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, не проветриваемом помещении.

Преимущества