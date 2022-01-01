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Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
5 590 ₽
8 275 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
    Арт. О00000026714
    Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
    Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
    Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
    Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
    Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
    Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
      Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
      Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
      Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
      Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
      Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
      Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO

      Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO

      • -2 685 ₽
      5 590 ₽
      8 275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026714

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		59
      Все характеристики
      • -2 685 ₽
      5 590 ₽
      8 275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO – незаменимый помощник в частном хозяйстве и на даче. Резиновое покрытие на дополнительной рукоятке обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомления. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, не проветриваемом помещении.

        Преимущества

        • Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование
        • Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы
        • Автоматический натяжитель - быстрая замена цепи
        • Уменьшенная вибрация - комфортная работа
        • Не выделяет вредных газов в атмосферу - экологичность
        • Предохранитель от произвольного пуска - безопасность
        • Компактный размер и малый вес - удобство в работе