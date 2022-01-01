Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO
Арт. О00000026714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|59
Электрическая цепная пила P.I.T. МАСТЕР PKE405-C5 PRO – незаменимый помощник в частном хозяйстве и на даче. Резиновое покрытие на дополнительной рукоятке обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомления. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, не проветриваемом помещении.
Преимущества
- Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование
- Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы
- Автоматический натяжитель - быстрая замена цепи
- Уменьшенная вибрация - комфортная работа
- Не выделяет вредных газов в атмосферу - экологичность
- Предохранитель от произвольного пуска - безопасность
- Компактный размер и малый вес - удобство в работе