Футорка Ду-100х50 (4"х2") ЕЕ

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Футорка 4" наружная - 2" внутренняя чугунная оцинкованная (Ду 100 х 50 мм) предназначена для прямого перехода с большого диаметра с наружной резьбой на меньшую в диаметре внутреннюю резьбу с разными диаметрами без лишнего переходника; внутренняя резьба может использоваться под сгон. Чугунные фитинги применяются в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, газопроводах и других системах.