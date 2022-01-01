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Футорка Ду-100х50 (4"х2") ЕЕ
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Фитинги
    Футорка Ду-100х50 (4"х2") ЕЕ
    Арт. X1697805117
    Футорка Ду-100х50 (4"х2") ЕЕ

      Футорка Ду-100х50 (4"х2") ЕЕ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697805117

      Характеристики

      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Тип резьбы
      		нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Футорка 4" наружная - 2" внутренняя чугунная оцинкованная (Ду 100 х 50 мм) предназначена для прямого перехода с большого диаметра с наружной резьбой на меньшую в диаметре внутреннюю резьбу с разными диаметрами без лишнего переходника; внутренняя резьба может использоваться под сгон. Чугунные фитинги применяются в системах водоснабжения для холодной и горячей воды, отопления, паровых, масляных, неагрессивных жидкостях, воздуховодах, газопроводах и других системах.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы