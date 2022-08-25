Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин

Преимущества

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Высокий крутящий момент позволяет работать с высоконагруженными соединениями

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени

Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю

Ударный механизм - двойной молот

Направление выхлопа - вниз

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Ударный пневмогайковерт Ombra OMP11212 используется для работы с высоконагруженными соединениями благодаря высокому крутящему моменту. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки. Также стоит отличить достаточно низкий уровень шума и вибрации - это привносит большую долю комфорта в рабочий процесс.