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Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
5.0
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
    Арт. ombratools_2611
    5.0
    2
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин

      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2611
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт Ombra OMP11212 используется для работы с высоконагруженными соединениями благодаря высокому крутящему моменту. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки. Также стоит отличить достаточно низкий уровень шума и вибрации - это привносит большую долю комфорта в рабочий процесс.

        Преимущества

        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Высокий крутящий момент позволяет работать с высоконагруженными соединениями
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
        • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
        • Ударный механизм - двойной молот
        • Направление выхлопа - вниз
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса