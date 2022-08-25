Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11212, 1/2"DR, 7000 об/мин
Арт. ombratools_2611
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Давление, атм
|6.3
|
Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт Ombra OMP11212 используется для работы с высоконагруженными соединениями благодаря высокому крутящему моменту. Пневмодвигатель отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без остановки. Также стоит отличить достаточно низкий уровень шума и вибрации - это привносит большую долю комфорта в рабочий процесс.
Преимущества
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Высокий крутящий момент позволяет работать с высоконагруженными соединениями
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
- Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
- Ударный механизм - двойной молот
- Направление выхлопа - вниз
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса